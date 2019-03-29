Александр-Арнолд и Шачири вернулись в общую группу "Ливерпуля"

Защитник Трент Александр-Арнолд, а также хавбек Джердан Шачири вернулись в общую группу "Ливерпуля". Оба игрока были вынуждены покинуть расположения сборных Англии и Швейцарии соответственно из-за повреждений.

- Вчера все они были на тренировке, - приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова главного тренера "красных" Юргена Клоппа. - Они должны быть в порядке. Сегодня эти футболисты также будут тренироваться, а потом мы посмотрим, будут ли они участвовать в игре против "Тоттенхэма".

В текущем сезоне Александр-Арнолд провел 29 матчей за "Ливерпуль", забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Шачири принял участие в 26 встречах, отметившись 6 забитыми мячами и 3 голевыми пасами.

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