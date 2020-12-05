Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Александр-Арнолд и Кейта вернулись в общую группу «Ливерпуля» и могут сыграть с «Вулверхэмптоном»

08:48
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Трент Александр-Арнолд и полузащитник Наби Кейта восстановились от травм и вернулись к тренировкам.

— Не знаю, смогут ли они сыграть с «Вулверхэмптоном» в воскресенье, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Клоппа. — Сейчас они только делают первые шаги. Все зависит от того, как они будут выглядеть. Думаю, есть шанс, что они появятся на поле.

Матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 22.15 (мск).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир