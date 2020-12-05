Александр-Арнолд и Кейта вернулись в общую группу «Ливерпуля» и могут сыграть с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Трент Александр-Арнолд и полузащитник Наби Кейта восстановились от травм и вернулись к тренировкам.
— Не знаю, смогут ли они сыграть с «Вулверхэмптоном» в воскресенье, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Клоппа. — Сейчас они только делают первые шаги. Все зависит от того, как они будут выглядеть. Думаю, есть шанс, что они появятся на поле.
Матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало — в 22.15 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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