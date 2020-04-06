Александер Чеферин: «Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом»

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с чемпионством «Ливерпуля» и вручением титула АПЛ после приостановки турнира из-за распространения коронавируса.

— Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» останется без титула, — приводит слова Чеферина Ekipa 24. — Если чемпионат Англии возобновят, то они почти наверняка выиграют АПЛ. В теории еще не все решено, но фактически «Ливерпуль» находится на грани чемпионства.

Еще раз, конечно, я не вижу сценария, в котором «Ливерпуль» не станет чемпионом. Понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет при пустых трибунах или даже в офисах на переговорах, но я верю, что они так или иначе получат титул.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 29 игр с 82 очками. На второй строчке — «Манчестер Сити» с 57 баллами после 28 матчей.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 292 564 человек, умерших — 70 798, выздоровевших — 271 013.