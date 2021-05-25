Александер-Арнолд высказался о критике и оскорблениях в соцсетях
13:08
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд высказался об оскорблениях в сети.
«Необходимо сосредоточиться на мнениях, которые действительно важны. По сути, только два человека действительно принимают решения, связанные со мной: Юрген Клопп и Гарет Саутгейт. Только эти два мнения в футболе имеют значение, так как это влияет на то, буду ли я играть или нет», — цитирует Трента The Independent.
Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Сборной Англии на групповом этапе сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.
Дополнительная информация:
https://www.independent.co.uk/sport/football/trent-alexander-arnold-interview-social-media-b1852057.html
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