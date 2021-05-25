Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Александер-Арнолд высказался о критике и оскорблениях в соцсетях

13:08
Теги:

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд высказался об оскорблениях в сети.

«Необходимо сосредоточиться на мнениях, которые действительно важны. По сути, только два человека действительно принимают решения, связанные со мной: Юрген Клопп и Гарет Саутгейт. Только эти два мнения в футболе имеют значение, так как это влияет на то, буду ли я играть или нет», — цитирует Трента The Independent.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Сборной Англии на групповом этапе сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Дополнительная информация:

https://www.independent.co.uk/sport/football/trent-alexander-arnold-interview-social-media-b1852057.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

А вам жаль Макдэвида? Команда лучшего хоккеиста НХЛ опять провалилась в плей-офф
В Эстонии прокомментировали замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге
Тест: Какую оценку вы получите на «Тотальном диктанте»
Воздушный шар с 12 пассажирами рухнул под Тулой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд