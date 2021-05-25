Александер-Арнолд высказался о критике и оскорблениях в соцсетях

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнолд высказался об оскорблениях в сети.

«Необходимо сосредоточиться на мнениях, которые действительно важны. По сути, только два человека действительно принимают решения, связанные со мной: Юрген Клопп и Гарет Саутгейт. Только эти два мнения в футболе имеют значение, так как это влияет на то, буду ли я играть или нет», — цитирует Трента The Independent.