Александер-Арнольд считает, что у «Ливерпуля» еще есть время исправить ситуацию в АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал об игре команды в этом сезоне и ожиданиях болельщиков.
«Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Требуется выработать стабильность, но мы тоже от себя этого ждём. Мы не рады тем, как идет сезон, но впереди еще есть время. Не думаю, что мы прошли хотя бы половину пути. Впереди долгий путь», — сказал Александер-Арнольд Sky Sports.
«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|17
|12
|3
|2
|45-16
|39
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37-25
|33
|
6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32-28
|31
|
7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17-25
|22
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
15
|Нот. Форест
|18
|4
|5
|9
|13-34
|17
|
16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
17
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
18
|Вест Хэм
|18
|4
|3
|11
|15-24
|15
|
19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11-27
|14
|
20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15-33
|12
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Астон Вилла – Лидс
|2 : 1
|14.01
|15:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|18:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|14.01
|18:00
|
Эвертон – Саутгемптон
|- : -
|14.01
|18:00
|
Нот. Форест – Лестер
|- : -
|14.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|14.01
|20:30
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|15.01
|17:00
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|17:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|15.01
|19:30
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|16
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|16
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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