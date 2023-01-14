Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:21

Александер-Арнольд считает, что у «Ливерпуля» еще есть время исправить ситуацию в АПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал об игре команды в этом сезоне и ожиданиях болельщиков.

«Люди ожидают, что мы будем безупречны каждый сезон. Требуется выработать стабильность, но мы тоже от себя этого ждём. Мы не рады тем, как идет сезон, но впереди еще есть время. Не думаю, что мы прошли хотя бы половину пути. Впереди долгий путь», — сказал Александер-Арнольд Sky Sports.

«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Немецкий лыжный тренер Крамер выступил за возвращение российских спортсменов на международную арену
«Удар был такой, что сердце оторвалось». Сегодня Харламову могло бы исполниться 75 лет
Машинист электрички спас школьницу в Сибири
Newsweek указал на прогрессирующий обман США в конфликте на Украине
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фоден восхитился результатами «Арсенала» под руководством Артеты
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости