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Александер-Арнольд прокомментировал ничейный результат «Ливерпуля» в матче с «Челси»

14:35
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о ничейном результате в матче третьего тура АПЛ с «Челси» (1:1).

«Жаль, что на «Энфилде» мы взяли лишь одно очко, учитывая, что футболисты «Челси» играли вдесятером половину матча. Мы не давали сопернику делать то, что они хотели. Даже при игре 11 на 11 они не создавали очень много моментов», — цитирует Трента пресс-служба клуба.

У мерсисайдцев отличился Мохамед Салах, в составе лондонцев гол забил Кай Хаверц.

Дополнительная информация:

https://liverpoolfc.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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