Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал работу главного тренера красных Юргена Клоппа. Мерсисайдцы одержали победу над «Вест Хэмом» в 27-ом туре чемпионата Англии (3:2).

— Клопп дает нам свободу, он понимает лучшие качества всех футболистов, — приводит Goal слова Александера-Арнолдьда. — Это имеет огромное значение для нас. Это дает нам дополнительную свободу, а также возможность показывать свои лучшие стороны.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков. Их ближайший преследователь, «Манчестер Сити» имеет в своем активе 57 баллов.