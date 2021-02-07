Александер-Арнольд: «Ливерпуль» обязан победить в матче с «Сити». Играем с ними в догонялки»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд перед матчем 23-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» рассказал об ожиданиях от игры.

«Матч с «Сити» — та встреча, которую нам необходимо выиграть. Мы с ними играем в догонялки. Но в АПЛ никогда нельзя говорить «никогда». Случаются разные вещи. На данный момент мы, возможно, вне гонки за титул, особенно если смотреть на турнирную таблицу. «Сити» далеко впереди, и нам нужно попытаться догнать и выиграть столько матчей, сколько сможем. Это в наших силах. Надеюсь, они будут терять очки, а мы нет», — цитирует защитника Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 7 февраля. Начало — 19.30 по московскому времени. «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, «Сити» на лидирующей позиции.