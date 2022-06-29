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Сегодня, 12:03

Алекс Таллес может остаться в «МЮ»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник «МЮ» Алекс Таллес может продолжить играть на «Олд Траффорд», сообщает Manchester Evening News. Однако новый тренер клуба Эрик тен Хаг ранее сообщил футболисту, что не видит в нем игрока основного состава. Таким образом, будущее защитника в команде остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Порту» этим летом.

В сезоне-2021/22 Теллес забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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