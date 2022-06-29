Алекс Таллес может остаться в «МЮ»
Защитник «МЮ» Алекс Таллес может продолжить играть на «Олд Траффорд», сообщает Manchester Evening News. Однако новый тренер клуба Эрик тен Хаг ранее сообщил футболисту, что не видит в нем игрока основного состава. Таким образом, будущее защитника в команде остается неизвестным.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Порту» этим летом.
В сезоне-2021/22 Теллес забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0-0
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0-0
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12
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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