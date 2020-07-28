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Алекс Окслейд-Чемберлен: «Ливерпуль» нацелен выиграть много трофеев в ближайшие годы"

12:35
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Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о настрое команды на ближайшие несколько лет.

— Этот сезон запомнится всем навсегда из-за странной и длинной паузы, связанной с пандемией, ну и, конечно же, из-за нашего первого за 30 лет чемпионства, — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Окслейда-Чемберлена. — Сезон наверняка всегда будут вспоминать как «странный», но в то же время мы смогли выиграть чемпионство именно в этот год. Впрочем, я не очень много об этом думаю. Минувший год был полон великолепных моментов, но почему бы нам все это не повторить? Надеюсь, в ближайшие 20 лет у нас будет несколько таких же сезонов, как этот. «Ливерпуль» нацелен на то, чтобы выигрывать много трофеев в ближайшие годы.

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