Алекс Нил стал новым главным тренером «Сандерленда»

Новым главным тренером «Сандерленда» был назначен Алекс Нил, сообщает сайт клуба.

40-летний Нил заключил с клубом третьего английского дивизиона 12-месячный контракт с опцией досрочного прекращения.

В 2015 году Нил вывел «Норвич» в АПЛ, одержав победу в финале плей-офф чемпионшипа. После отъезда с «Кэрроу Роуд» в 2017 Алекс успел поработать с «Престоном», который уволил его в марте 2021.

В данный момент «Сандерленд» занимает четвертое место в лиге один и по-прежнему ставит перед собой цель попасть в чемпионшип.