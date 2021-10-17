Алекс Крал заразился коронавирусом
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес после гостевого матча 8-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:0) сообщил, что полузащитник команды Алекс Крал заразился коронавирусом.
23-летний чешский футболист не принял участия в этой встрече. В этом Крал, арендованный у «Спартака» до конца сезона, еще не играл в чемпионате Англии. У него 1 матч в Кубке английской лиги.
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