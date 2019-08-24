Алекс Ивоби: «Надеялся помочь «Эвертону» получить очки»

Нападающий «Эвертона» Алекс Ивоби после поражения от «Астон Виллы» в 3-м туре чемпионата Англии (0:2) признался, что надеялся помочь команде добыть очки. Нигериец во втором тайме вышел на поле.

— Я думал, что смогу помочь своей команде получить очко, — цитирует Sky Sports Ивоби. - Мы играли не лучшим образом, такие вечера случаются. Отсутствие концентрации и глупые ошибки привели к поражению. Мы уже говорили об этом в раздевалке. Однако не пытаемся останавливаться на негативе. Нам просто нужно двигаться вперед.