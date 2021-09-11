Алекс Фергюсон: «Не мог представить Криштиану Роналду в «Манчестер Сити»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал первый матч нападающего Криштиану Роналду после возвращения клуб из Манчестера.
В игре 4-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:1) 36-летнему португальцу удалось сделать дубль.
«Взволнован не меньше других. Я тоже с замиранием сердца ждал его дебюта. Сегодня знаменательный день для всех поклонников клуба.
Многие отыграли свою роль в возвращении Криштиану. И я тоже сделал свой вклад, поскольку не мог представить его в «Манчестер Сити». По этой причине мы пошли на определенные шаги, чтобы сделать его возвращение на «Олд Траффорд» возможным», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю