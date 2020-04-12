Алекс Фергюсон: «Два года назад врачи спасли мне жизнь»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о том, как пережил кровоизлияние в мозг. Он завершил карьеру в 2013 году.

— Я рад, что люди начали понимать важность врачей, — цитирует Фергюсона The Guardian. — Я понял их значимость еще два года назад, когда они спасли мне жизнь. Реакция на коронавирус была отличной, я доволен, что клуб и жители Великобритании объединились для помощи людям. Это великолепная работа.

По данным на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели.