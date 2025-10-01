Гарначо — о «МЮ»: «Это были трудные времена, тренировки отдельно от команды»

Полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо поделился мнением о периоде в «Манчестер Юнайтед». Летом 2025 года он покинул состав манкунианцев.

«Это были трудные времена, тренировки отдельно от команды, но я не могу сказать ничего плохого о моем бывшем клубе. Просто плохие моменты в жизни. Я очень рад быть сейчас в «Челси», играть в Лиге чемпионов и заработать три очка. Когда ты молод, ты мечтаешь о матчах Лиги чемпионов. Теперь мы здесь, и я очень счастлив», — сказал Гарначо TNT Sports после победы «Челси» над «Бенфикой» (1:0) в ЛЧ.

В сезоне-2025/26 аргентинский футболист сыграл за «Челси» четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.