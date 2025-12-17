Гарначо: «Не зацикливаюсь на игре в стартовом составе «Челси»

Нападающий «Челси» Алехандро Гарначо прокомментировал победу над «Кардифф Сити» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Кардифф Сити» — очень сильная команда. Мы не зацикливались на том, в какой лиге они играют. Соперник проделал действительно хорошую работу, но мы рады выходу в полуфинал. Я старался помочь команде. Мы с Педро и остальными игроками сделали это, поэтому очень рады.

Как команда, «Челси» играет очень хорошо. Иногда нужно играть в стартовом составе, а иногда помогать со скамейки запасных. Не зацикливаюсь на этом, а просто стараюсь помочь команде. Постараемся победить и в полуфинале», — цитирует BBC Гарначо.