Гарначо: «Не зацикливаюсь на игре в стартовом составе «Челси»
Нападающий «Челси» Алехандро Гарначо прокомментировал победу над «Кардифф Сити» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
«Кардифф Сити» — очень сильная команда. Мы не зацикливались на том, в какой лиге они играют. Соперник проделал действительно хорошую работу, но мы рады выходу в полуфинал. Я старался помочь команде. Мы с Педро и остальными игроками сделали это, поэтому очень рады.
Как команда, «Челси» играет очень хорошо. Иногда нужно играть в стартовом составе, а иногда помогать со скамейки запасных. Не зацикливаюсь на этом, а просто стараюсь помочь команде. Постараемся победить и в полуфинале», — цитирует BBC Гарначо.
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|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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