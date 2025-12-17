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17 декабря 2025, 04:06

Гарначо: «Не зацикливаюсь на игре в стартовом составе «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Челси» Алехандро Гарначо прокомментировал победу над «Кардифф Сити» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

«Кардифф Сити» — очень сильная команда. Мы не зацикливались на том, в какой лиге они играют. Соперник проделал действительно хорошую работу, но мы рады выходу в полуфинал. Я старался помочь команде. Мы с Педро и остальными игроками сделали это, поэтому очень рады.

Как команда, «Челси» играет очень хорошо. Иногда нужно играть в стартовом составе, а иногда помогать со скамейки запасных. Не зацикливаюсь на этом, а просто стараюсь помочь команде. Постараемся победить и в полуфинале», — цитирует BBC Гарначо.

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Футбол
ФК Челси
Алехандро Гарначо
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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