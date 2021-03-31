Алдервейрелд продолжить карьеру в Бельгии

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может покинуть команду, сообщает Voetbal 24.

По информации источника, 32-летним бельгийцем интересуются «Брюгге» и «Антверпен». Сообщается, что сам футболист рассматривает возможность завершения карьеры на родине.

В сезоне-2020/21 Алдервейрелд провел 27 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.