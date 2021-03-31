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Алдервейрелд продолжить карьеру в Бельгии

06:36
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Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может покинуть команду, сообщает Voetbal 24.

По информации источника, 32-летним бельгийцем интересуются «Брюгге» и «Антверпен». Сообщается, что сам футболист рассматривает возможность завершения карьеры на родине.

В сезоне-2020/21 Алдервейрелд провел 27 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://voetbal24.be/news/68894/club-brugge-wil-serieus-stunten-met-komst-van-deze-rode-duivel

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