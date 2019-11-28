Алдервейрелд готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может в ближайшее время продлить контракт с клубом. 30-летний бельгиец намерен остаться в клубе из-за смены главного тренера, утверждает Sky Sports.

Действующий контракт Алдервейрелда рассчитан до лета 2020 года. 30-летний бельгиец в нынешнем сезоне в 13 матчах сделал одну результативную передачу.

Ранее появилась информация, что контракт с «Тоттенхэмом» готов продлить еще один защитник сборной Бельгии Ян Фертонген.

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