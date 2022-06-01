Бывший игрок «Ньюкасла» Алан Ширер рассказал, что думает об игре «Ливерпуля» в сезоне-2021/22.

«Больно, очень больно. Остаться вторыми в напряженной борьбе в АПЛ, а после проиграть в финале Лиги чемпионов — большое разочарование. Несмотря на эту боль, «Ливерпуль» может гордиться работой, проделанной в минувшем сезоне», — цитирует Ширера BBC Radio 5 Live.

В сезоне-2021/22 «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.