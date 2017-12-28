Алан Ширер: "Ньюкасл" команда чемпион-лиги, играющая в премьер-лиге"
Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер раскритиковал "сорок" за игру в нынешнем сезоне. В последнем матче чемпионата Англии "Ньюкасл" проиграл "Манчестер Сити" (0:1).
– Из-за своего менталитета "Ньюкасл" претендует на вылет из премьер-лиги, – цитирует ВВС Ширера. – Это команда уровня чемпион-лиги, которая играет в премьер-лиге. Болельщики это понимают. Бенитес уже заявлял, что ему нужно усиление. Если его не будет, то нас ждет борьба за выживание.
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