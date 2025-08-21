Ширер: «Нельзя сравнивать ситуации Трента и Исака»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал отказ нападающего Александера Исака играть за «Ньюкасл».

«Нельзя сравнивать ситуацию Трента с Александером Исаком. У Трента закончился контракт. Он не отказывался играть и тренироваться. Он имел полное право уйти. У Алекса же осталось 3 года контракта», — приводит Liverpool Echo слова Ширера.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планировал подписать Исака, однако «Ньюкасл» отклонил заявку по 25-летнему шведу на сумму около 130 миллионов евро. Футболист обвинил клуб в нарушении обещаний.

В сезоне-2024/25 нападающий в 42 матчах во всех турнирах забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.