Алан Агузаров: «Со стороны Моуринью была заинтересованность в Дзюбе»

Агент Алан Агузаров сказал, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью проявлял интерес к форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Он отметил, что специалист искал замену травмированному Харри Кейну.

«Я работал в отношении возможного перехода Артема в Англию, — сказал агент в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — Были клубы, которые проявляли заинтересованность к нему. Я работал не единолично, а совместно с Шандором Варгой, агентством Рио Фердинанда и агентством Мендеша. Было 3-4 команды. Но «Зенит» не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги, потому что у них был действующий контракт. Сумма заработной платы тоже стала причиной неудавшегося перехода. Дзюба был готов пойти на определенное понижение, но в «Зените» он получал достаточно хорошую заработную плату. Английскому клубу нужно подсуетиться, чтобы предложить условия близкие к зенитовским.

Жозе Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он находится в достаточно хорошем контакте. Моуринью четко дал понять, что на фоне травмы Кейна «Тоттенхэм» рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба. Моуринью достаточно хорошо знаком с возможностями Дзюбы. Со его стороны была заинтересованность. В итоге они не взяли никого. Предполагали, что травма Кейна будет серьезной. А оказалось, что игрок выбыл на достаточно не длительный срок. Они решили ограничиться внутренними ресурсами".

32-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил семь мячей при четырех голевых передачах.