«Аль-Наср» сделал предложение об аренде Обамеянга

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии сделал предложение по аренде нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает BBC.

Из-за конфликта с главным тренером «Арсенала» Обамеянг не играет на клубном уровне с 6 декабря, а сейчас досрочно вернулся из сборной Габона по причине проблем с сердцем на фоне перенесенной коронавирусной болезни.

Клуб из Саудовской Аравии выразил желание взять 32-летнего Обамеянга в аренду с опцией выкупа.

«Канониры» пока не ответили на это предложение и в данный минут ждут результатов обследований габонца.

В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.