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Сегодня, 22:08

«Аль-Наср» сделал предложение об аренде Обамеянга

Иван Шитик
Корреспондент

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии сделал предложение по аренде нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает BBC.

Из-за конфликта с главным тренером «Арсенала» Обамеянг не играет на клубном уровне с 6 декабря, а сейчас досрочно вернулся из сборной Габона по причине проблем с сердцем на фоне перенесенной коронавирусной болезни.

Клуб из Саудовской Аравии выразил желание взять 32-летнего Обамеянга в аренду с опцией выкупа.

«Канониры» пока не ответили на это предложение и в данный минут ждут результатов обследований габонца.

В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах.

Контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Арсенал (Лондон)
0
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 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
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 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
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 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
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 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
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 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
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 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
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 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
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 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
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 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
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 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
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 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
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 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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Брайтон – Челси
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Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

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Арсенал

 10 1 4
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