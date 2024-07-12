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Сегодня, 07:42

«Аль-Иттихад» близок к подписанию Диаби из «Астон Виллы»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Астон Виллы» Мусса Диаби в ближайшее время может покинуть клуб, сообщает Yahoo.

По сведениям источника, 25-летний француз близок к переходу в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Диаби провел 54 матча, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Аль-Иттихад
ФК Астон Вилла
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