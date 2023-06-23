«Аль-Хиляль» объявил о переходе Рубена Невеша

«Аль-Хиляль» объявил о переходе полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. 26-летний португалец подписал трехлетний контракт.

Пресс-служба «волков» назвала трансфер рекордным для клуба. Ранее Relevo сообщал, что «Аль-Хиляль» заплатит 55 миллионов евро.

Невеш выступал за «Вулверхэмптон» с 2017 года. В 253 матчах за «волков» он забил 30 голов и отдал 13 результативных передач.

В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за «волков», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.