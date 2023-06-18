«Аль-Хиляль» готов заплатить 55 миллионов евро за Рубена Невеша

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, утверждает Relevo.

По информации источника, «Аль-Хиляль» готов заплатить за 26-летнего португальца около 55 миллионов евро. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за «волков», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.