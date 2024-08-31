«Аль-Ахли» подписал Тони из «Брентфорда»

Форвард «Брентфорда» Айван Тони подписал контракт с «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним англичанином рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 42 миллиона евро.

В минувшем сезоне Тони провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.