«Аль-Ахли» подписал Тони из «Брентфорда»
Форвард «Брентфорда» Айван Тони подписал контракт с «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 28-летним англичанином рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 42 миллиона евро.
В минувшем сезоне Тони провел 17 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2
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