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Актеры Рейнольдс и Макэлхенни станут владельцами валлийского клуба

22:06
Райан Рейнольдс. Фото Instagram
Райан Рейнольдс. Фото Instagram

Члены объединения футбольного клуба «Рексема» проголосовали за продажу клуба актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни. Английская футбольная лига одобрила эту сделку, сообщает Sky Sports.

В сентябре 2020 года 97,5% членов общего собрания «Рексема» проголосовали за резолюцию о финансировании клуба, владельцами команды изъявили желание стать Рейнольдс и Макэлхенни.

Стороны приступили к доработке окончательных деталей сделки. После этого компания актеров RR McReynolds Company официально станет владельцем «Рексема».

«Рексем» выступает в национальной лиге Англии (пятый по значимости дивизион чемпионата Англии).

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