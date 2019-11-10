Актер Назаров на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
20:31
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити». На трибунах был замечен известный российский актер Дмитрий Назаров.
В футбольных круга Назаров известен, как преданный болельщик «Спартака». Он регулярного ходит на матчи московского клуба, а также пишет стихи и песни, которые посвящает команде.
Внезапно pic.twitter.com/r9yKiI8V3J— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) November 10, 2019
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