В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити». На трибунах был замечен известный российский актер Дмитрий Назаров.

В футбольных круга Назаров известен, как преданный болельщик «Спартака». Он регулярного ходит на матчи московского клуба, а также пишет стихи и песни, которые посвящает команде.

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