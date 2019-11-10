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Актер Назаров на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

20:31
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В матче 12-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити». На трибунах был замечен известный российский актер Дмитрий Назаров.

В футбольных круга Назаров известен, как преданный болельщик «Спартака». Он регулярного ходит на матчи московского клуба, а также пишет стихи и песни, которые посвящает команде.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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