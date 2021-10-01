Актер Дэниел Крейг: «Я боготворю Клоппа, он мог бы стать хорошим Джеймсом Бондом»
Актер Дэниел Крейг рассказал, что думает о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Артист сравнил специалиста с Джеймсом Бондом.
«Я боготворю Клоппа, он мог бы стать хорошим Джеймсом Бондом. Мне довелось несколько раз с ним встретиться. За ним хочется идти, потому что он лидер. Я встречал парочку таких человек. Второй такое — Алекс Фергюсон. Клопп в чем-то даже лучше Джеймса Бонда, если честно», — цитирует Крейга Sky Sports.
«Ливерпуль» после 6 туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю