Аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter разбанили
14:48
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter восстановлен.
Ранее пользователи социальной сети не могли зайти на страницу клуба. Сообщалось, что аккаунт был забанен за накрутку подписчиков, однако в «Манчестер Сити» опровергли эту информацию, заявив, что дело в техническом сбое. Сейчас страница «горожан» с 1,6 миллиона подписчиков восстановлена.
We're not really here... pic.twitter.com/ktSebnyAd0— Manchester City (@ManCity) October 7, 2020
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