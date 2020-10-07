Аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter разбанили

Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter восстановлен.

Ранее пользователи социальной сети не могли зайти на страницу клуба. Сообщалось, что аккаунт был забанен за накрутку подписчиков, однако в «Манчестер Сити» опровергли эту информацию, заявив, что дело в техническом сбое. Сейчас страница «горожан» с 1,6 миллиона подписчиков восстановлена.