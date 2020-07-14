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Акинфенва заявил, что будет праздновать только с Клоппом. И тренер ему позвонил

07:03
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Нападающий «Уикомба» Адебайо Акинфенва получил поздравление от главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Команда одного из самых тяжелых футболистов в мире впервые вышла в чемпионшип.

После матча Акинфенва в эфире заявил, что только тренер его любимого «Ливерпуля» может сейчас позвонить ему, чтобы отпраздновать вместе. Позже в Twitter был опубликован видеоролик, на котором форвард общается по видеосвязи с Клоппом.

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