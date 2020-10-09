Акинфенва может перейти в рестлинг. Его обзывали жирным буйволом

Нападающий клуба английского чемпионшипа «Уикомб» Адебайо Акинфенва может продолжить карьеру в реслинге. По словам 38-летнего футболиста, он ведет переговоры с главой WWE Винсом Макмахоном.

— Не могу вам назвать процент вероятности, но я действительно заинтересован в этом. Так что следите за новостями, — цитирует Sun Акинфенву.

Акинфенва прославился как один из самых габаритных футболистов мирового футбола. При росте 185 см футболист весит более 100 кг. В прошлом сезоне во время плей-офф лиги 1 сотрудник клуба соперников обозвал его «жирным буйволом».

В сезоне-2019/20 Акинфенва провел 35 матчей и забил 10 голов за «Уикомб» в лиге 1 и помог клубу выйти в чемпионшип. В нынешнем сезоне он на поле еще не появлялся.