Акинфенва может перейти в рестлинг. Его обзывали жирным буйволом
Нападающий клуба английского чемпионшипа «Уикомб» Адебайо Акинфенва может продолжить карьеру в реслинге. По словам 38-летнего футболиста, он ведет переговоры с главой WWE Винсом Макмахоном.
— Не могу вам назвать процент вероятности, но я действительно заинтересован в этом. Так что следите за новостями, — цитирует Sun Акинфенву.
Акинфенва прославился как один из самых габаритных футболистов мирового футбола. При росте 185 см футболист весит более 100 кг. В прошлом сезоне во время плей-офф лиги 1 сотрудник клуба соперников обозвал его «жирным буйволом».
В сезоне-2019/20 Акинфенва провел 35 матчей и забил 10 голов за «Уикомб» в лиге 1 и помог клубу выйти в чемпионшип. В нынешнем сезоне он на поле еще не появлялся.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.