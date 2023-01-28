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Аке — после победы над «Арсеналом»: «Это был первый гол, который я забил правой ногой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 января. «Манчестер Сити» - «Арсенал» - 1:0. Натан Аке после гола.
Фото Reuters

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Его гол стал единственным в этой встрече.

«Во втором тайме мы были немного лучше и больше играли в свой футбол. Было тяжело, соперники оказывали на нас сильное давление. Нам пришлось использовать Эрлинга больше, чем обычно. Приятно выиграть. Особенно после тяжелого периода из двух сложных игр перед этой встречей. Это дает нам уверенность в следующем матче. Все еще впереди

Мой гол? Передача от Джека. Это был первый гол, который я забил правой ногой, так что я доволен», — цитирует BBC Аке.

Команда Хосепа Гвардиолы вышла в 1/8 финала турнира. Следующий соперник станет известен после жеребьевки.

 
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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Футбол
ФК Манчестер Сити
Натан Аке
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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