Агуэро выступил с обращением к болельщикам «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро подтвердил, что покинет клуб после окончания сезона. Летом у 32-летнего аргентинца истекает контракт с «горожанами».

«Я горжусь тем, что десять лет провел в «Манчестер Сити». Непривычно длинный срок для профессионального спортсмена в современных реалиях.

Десять лет больших достижений. Я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба. И навсегда буден верен этой команде. Но теперь пришло время другим творить историю клуба.

Я же обещаю, что буду отдавать все силы в каждом оставшемся матче сезона. А потом меня ждет новый вызов в карьере. И я приму его с тем же профессионализмом и рвением», — написал Агуэро.

Агуэро перешел в «Сити» в 2011 году. В общей сложности он сыграл за клуб 384 матча и забил 257 голов. Аргентинский форвард в составе «Манчестера» четырежды выигрывал чемпионат Англии. Агуэро — лучший бомбардир в истории английской премьер-лиги среди иностранцев.

«Сити» установит статую Агуэро у стадиона клуба в Манчестере рядом со статуями экс-игроков клуба Давида Сильвы и Венсана Компани.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего аргентинца три гола в 14 матчах за «Манчестер».