Агуэро вернулся к тренировкам с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро восстановился от травмы и вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний аргентинец получил мышечное повреждение в ноябре этого года и не смог принять участие в шести матчах «Ман Сити» во всех турнирах. Теперь Агуэро тренируется в общей группе команды и, вероятно, в ближайшее время сможет вернуться на поле.

В текущем сезоне Серхио Агуэро провел 16 матчей за «горожан», в которых он забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр