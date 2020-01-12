Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил три гола в ворота «Астон Виллы» (6:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии, что позволило 31-летнему аргентинцу побить рекорд по количеству хет-триков в истории АПЛ, сообщает OptaJoe.

Для Агуэро этот хет-трик стал 12-м. Ранее лучшим в этом рейтинге был легендарный игрок «Ньюкасла» Алан Ширер — 11.

В текущем сезоне Агуэро провел 21 матч за «горожан», забил 18 голов и сделал три результативные передачи.

12 — Sergio Ag?ero has scored more hat-tricks than any other player in Premier League history (12), overtaking Alan Shearer. Match-ball. pic.twitter.com/V6Ti53cJkz — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2020

6:1! «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу», Агуэро оформил хет-трик и обошел по голам Анри