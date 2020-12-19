Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своем восстановлении после травмы колена.

«Иногда колено чувствует себя нормально, а иногда немного болит. Я делаю все, чтобы восстановиться, медицинский штаб и физиотерапевты мне очень помогают. Нужно еще немного времени, чтобы вернуться к прежней форме, около недели. Я уже начал играть, надеюсь, что наберу оптимальные кондиции как можно скорее».

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 6 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола.