Агуэро рассказал о своем восстановлении после травмы колена
09:15
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своем восстановлении после травмы колена.
«Иногда колено чувствует себя нормально, а иногда немного болит. Я делаю все, чтобы восстановиться, медицинский штаб и физиотерапевты мне очень помогают. Нужно еще немного времени, чтобы вернуться к прежней форме, около недели. Я уже начал играть, надеюсь, что наберу оптимальные кондиции как можно скорее».
В сезоне-2020/21 Агуэро провел 6 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола.
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