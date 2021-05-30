Агуэро прошел медобследование для перехода в «Барселону»
10:07
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в скором времени перейдет в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twittet.
По даным источника, сегодня, 30 мая, аргентинец прошел медицинское обследование. В сокром ремени он подпишет контракт с каталонским клубом.
В сезоне-2020/21 Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.
26 мая сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».
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