Агуэро прошел медобследование для перехода в «Барселону»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в скором времени перейдет в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twittet.

По даным источника, сегодня, 30 мая, аргентинец прошел медицинское обследование. В сокром ремени он подпишет контракт с каталонским клубом.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

26 мая сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».