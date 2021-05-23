Агуэро попрощался с болельщиками «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
«Я хочу поблагодарить болельщиков. Спасибо за поддержку. Когда ты чувствуешь любовь фанатов, все становится гораздо проще. Это работает вообще везде: когда кто-то верит в тебя, ты становишься лучше. Даже когда я играл очень плохо, фанаты все равно были со мной, кричали мое имя. Хочу поблагодарить их за это», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Агуэро.
Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 18 матчей за команду, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. По окончании сезона 32-летний аргентинец покинет клуб на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mancity.com/news/mens/sergio-aguero-thank-you-manchester-city-fans-63757207
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