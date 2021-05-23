Агуэро попрощался с болельщиками «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

«Я хочу поблагодарить болельщиков. Спасибо за поддержку. Когда ты чувствуешь любовь фанатов, все становится гораздо проще. Это работает вообще везде: когда кто-то верит в тебя, ты становишься лучше. Даже когда я играл очень плохо, фанаты все равно были со мной, кричали мое имя. Хочу поблагодарить их за это», — приводит официальный сайт «Манчестер Сити» слова Агуэро.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В сезоне-2020/21 он провел 18 матчей за команду, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. По окончании сезона 32-летний аргентинец покинет клуб на правах свободного агента.