Агуэро обошел Руни и побил рекорд АПЛ по голам за один клуб
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил новый рекорд премьер-лиги по голам за один клуб.
В матче 38-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (5:0) аргентинец сделал дубль и забил 184-й мяч за «Сити» в премьер-лиге. Он превзошел результат бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (183).
32-летний Агуэро провел свой последний матч в премьер-лиге. Он покинет команду по окончании сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю