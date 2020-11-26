Агуэро отреагировал на смерть Марадоны, который приходился ему тестем

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

«Мы никогда тебя не забудем. Ты всегда будешь с нами», — написал Агуэро у себя в Twitter.

Агуэро был женат на младшей дочери Марадоны, Джаннине. У них есть сын Бенхамин (2009 г.р.). Пара была вместе с 2008 по 2012 год.