Агуэро отреагировал на смерть Марадоны, который приходился ему тестем
08:58
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.
«Мы никогда тебя не забудем. Ты всегда будешь с нами», — написал Агуэро у себя в Twitter.
Агуэро был женат на младшей дочери Марадоны, Джаннине. У них есть сын Бенхамин (2009 г.р.). Пара была вместе с 2008 по 2012 год.
Nunca te vamos a olvidar. Siempre estar?s con nosotros. #GraciasDiego QEPD pic.twitter.com/gP24l3un3p— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 25, 2020
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