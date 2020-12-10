Агуэро не сможет выйти в стартовом составе в матче против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что нападающий Серхио Агуэро не сможет появиться в стартовом составе на матч 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Испанский специалист объявил об этом на пресс-конференции после матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Марселя» (3:0), в котором 32-летний аргентинец отличился забитым мячом.

Агуэро провел 5 матчей за «Манчестер Сити» в сезоне-2020/21, на счету форварда 2 гола. Недавно аргентинец восстановился от повреждения подколенного сухожилия.