Агуэро не покинет «Манчестер Сити» до конца контракта

Нападающий Серхио Агуэро не покинет «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно из-за двухлетней дисквалификации клуба в еврокубках, сообщает Evening Standard.

Как сообщает источник, 31-летний аргентинец не намерен менять изначальный план: он хочет отработать контракт с «Ман Сити» до конца, а после вернуться в «Индепендьенте», воспитанником которого является, и завершить карьеру на родине. Дисквалификация «горожан» не повлияла на решение игрока.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с лета 2011 года, он является лучшим бомбардиром в истории команды. На счету аргентинца 23 гола и 3 результативных передачи в 30 матчах за «Ман Сити» в сезоне-2019/20.