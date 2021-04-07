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Агуэро может перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» этим летом

10:36
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассматривает возможность перейти в один из английских клубов, сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, у Агуэро есть большое желание остаться в АПЛ, и он готов перейти в команду, которая не будет принимать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Среди вариантов два клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел 9 матчей в АПЛ и забил один гол.

29 марта «Манчестер Сити» объявил, что Серхио Агуэро покинет команду летом 2021 года

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/03/16/mike-mcgraths-transfer-notebookmanchester-united-eye-sporting/

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