Агуэро может перейти в «Челси» или «Тоттенхэм» этим летом
10:36
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассматривает возможность перейти в один из английских клубов, сообщает The Telegraph.
По информации СМИ, у Агуэро есть большое желание остаться в АПЛ, и он готов перейти в команду, которая не будет принимать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Среди вариантов два клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел 9 матчей в АПЛ и забил один гол.
29 марта «Манчестер Сити» объявил, что Серхио Агуэро покинет команду летом 2021 года
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/03/16/mike-mcgraths-transfer-notebookmanchester-united-eye-sporting/
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