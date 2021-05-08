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Агуэро извинился за нереализованный пенальти «паненкой» в матче с «Челси»

23:22
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро извинился за то, что не реализовал пенальти в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:2).

«Я хотел бы извиниться перед своими партнерами, работниками клуба и болельщиками за то, что не реализовал пенальти, — написал аргентинец в своем Twitter. — Это было плохое решение, и я беру на себя полную ответственность».

В компенсированное к первому тайму время аргентинец исполнил 11-метровый «паненкой», несильно подрезав мяч по центру ворот. Голкипер «Челси» Эдуар Менди поймал мяч в руки.

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