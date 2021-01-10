Агуэро был отправлен на самоизоляцию из-за контактов с больным коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола объяснил, почему нападающий Серхио Агуэро не принял участие в матче Кубка Англии против «Бирмингема» (3:0).

«К сожалению, он чаще обычного контактировал с человеком с положительным тестом на коронавирус. Теперь он должен находиться в изоляции на протяжении нескольких дней.

Как и все мы, Серхио был проверен 6 раз за последние 10-15 дней, и тесты были отрицательными. Сегодня — тоже. Но, как следует из протоколов безопасности, в каких-то случаях можно играть, а в каких-то нужно изолироваться», — цитирует тренера BBC.