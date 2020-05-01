Агуэро боится возобновления сезона в Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро боится возвращения футбола из-за пандемии Covid-19. По информации СМИ, чемпионат Англии возобновится в июне.

— Большинство игроков боятся вернуться, так как у них есть семья, дети, — цитирует The Times Агуэро. — Когда мы вернемся, это будет очень напряженно. Мы будем очень осторожны, и в тот момент, когда кто-то почувствует себя плохо, вы подумаете: «Что там происходит?»

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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