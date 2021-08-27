Агнеты Ляказетта за последние 2 недели предлагали игрока всем крупным клубам Европы

Французское агентство Score Agencies, которое работает с нападающим «Арсенала» Александра Ляказетта, ведет поиски нового клуба для игрока. Как сообщает GFFN, за последние 14 дней агенты предлагали практически каждому крупному европейскому клубу подписать француза.

Однак команды, которым интересен Ляказетт, не могут позволить себе больше, чем аренду игрока, но «Арсенал» не хочет такую сделку. «Ювентус» способен купить французского форварда, но у туринцев есть другие приоритетные варианты.

В прошлом сезоне Ляказетт забил 13 мячей в 31 игре чемпионата Англии.